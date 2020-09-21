Генсек НАТО потребовал серьезного международного ответа на инцидент с Навальным

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с Алексеем Навальным был не просто нападением на одного человека, а был "атакой на фундаментальные демократические права", и это "требует серьезного международного ответа". Он сказал это на онлайн-конференции 21 сентября.

Случившееся он назвал "серьезным нарушением норм международного права".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в токсикологическую реанимацию в Омске, но российские врачи за двое суток не нашли у него в организме следов отравления. Было официально сказано, что у политика произошло нарушение углеводного обмена, и 22 августа врачи разрешили перевезти его в Берлин лечиться.

Германские специалисты выяснили, что политика отравили запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". В правительстве ФРГ заявили, что эти результаты получили независимо лаборатории в Германии, Швеции и Франции, результаты там обещали передать в Организацию по запрещению химического оружия.

В связи с появлением информации о том, что к Навальному могли применить нервно-паралитическое отравляющее вещество, Столтенберг 4 сентября созывал Совет НАТО на уровне послов. После заседания он призвал Россию передать всю информацию о случившемся в ОЗХО.

В российском МИД назвали безапелляционными утверждения о том, что токсичные химические соединения нервнопаралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны в России. Ведомство напомнило, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".