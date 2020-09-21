Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 941 076+256 075

В ФБК заявили об отказе ходить на опросы в полицию Томска

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В транспортной полиции в Томске опросили семь сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, теперь туда вызваны еще два, в том числе пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Навальный попал в больницу

По его словам, Ярмыш вызвана к 16:30 в понедельник на опрос к майору транспортной полиции Томска Руслану Семашко. Во вторник на опрос вызвали оператора Павла Зеленского.

"Следователь звонил и Георгию Албурову. В пятницу на этот опрос ходил Илья Пахомов. Ранее было опрошено шесть сотрудников, - написал Жданов. - Сотрудники ФБК сейчас и в дальнейшем не будут ходить на эти опросы".

По его словам, прошли 30 дней, отведенные на доследственную проверку, которую проводит полиция. Должно быть вынесено процессуальное решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 3 ст. 144 - 145 УПК), продолжил Жданов и отметил, что такого решения не принято.

"Мы еще могли позволить себе ходить на опросы в рамках проверки в законные сроки, но теперь для этого нет вообще никаких законных оснований", - добавил директор ФБК.

Он также сообщил, что Навальному до сих пор не вернули одежду и обувь, которые были на нем в день госпитализации, а его соратникам не показывают видео с камер наружного наблюдения в гостинице Томска. Юристы Навального направят официальное требование вернуть его вещи, написал Жданов.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву 20 августа. Он впал в кому. Его экстренно госпитализировали в Омске, а два дня спустя омские врачи разрешили перевезти его в Берлин спецрейсом.

В Томске политик был по делам расследования ФБК, с ним были в том числе Ярмыш и Албуров. Ярмыш летела вместе с ним в Москву и сопровождала его до больницы.

В день отравления соратники юристы ФБК направили в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь общественного деятеля, но им сообщили, что этим вопросом займется Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, а Басманный суд в сентябре отклонил их жалобу на бездействие следствия.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена на фоне обострения хронического панкреатита. Отравляющих веществ в организме пациента они не обнаружили.

В свою очередь, немецкие врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". Власти ФРГ несколько раз призывали Россию расследовать случившееся.

В Москве говорят, что для возбуждения уголовного дела формальных оснований нет, поскольку у врачей нет подтверждения, что политик был отравлен. При этом там заверяют, что транспортная полиция в Томске с первого же дня проводит доследственную проверку, опрашивает свидетелей и собирает улики.

В сентябре выяснилось, что соратники Навального, узнав о его госпитализации, с адвокатом пришли в гостиничный номер в Томске, где он останавливался, описали и упаковали часть вещей и переправили их вместе с ним в Германию. Записи с видеокамер персонал им показать отказался. В результате в Берлин попала бутылка с водой из гостиницы, на которой специалисты нашли следы "Новичка". В Москве на это выразили недоумение, зачем предмет, который мог бы стать уликой в пользу версии об отравлении, вывезли из страны.

Хроника 20 августа – 21 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
СКР Алексей Навальный Омск ФБК Кира Ярмыш Басманный суд Томск Германия

Новости по теме

Новости

Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"

Росреестр внес в правительство проект закона о "гаражной амнистии"

Ростехнадзор добился в суде приостановки строительства метро в Казани

Навальный попал в больницу

Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду

Навальный потребовал вернуть снятую с него в Омске одежду

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19

Губернатор Подмосковья поручил начать подачу отопления в жилые дома

Губернатор Подмосковья поручил начать подачу отопления в жилые дома

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Власти не уступят диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G

Власти не уступят диапазон 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации
Закон об устойчивом Рунете

Минцифры подготовит новый план учений по устойчивости Рунета

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');