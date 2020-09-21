В ФБК заявили об отказе ходить на опросы в полицию Томска

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В транспортной полиции в Томске опросили семь сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, теперь туда вызваны еще два, в том числе пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, Ярмыш вызвана к 16:30 в понедельник на опрос к майору транспортной полиции Томска Руслану Семашко. Во вторник на опрос вызвали оператора Павла Зеленского.

"Следователь звонил и Георгию Албурову. В пятницу на этот опрос ходил Илья Пахомов. Ранее было опрошено шесть сотрудников, - написал Жданов. - Сотрудники ФБК сейчас и в дальнейшем не будут ходить на эти опросы".

По его словам, прошли 30 дней, отведенные на доследственную проверку, которую проводит полиция. Должно быть вынесено процессуальное решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 3 ст. 144 - 145 УПК), продолжил Жданов и отметил, что такого решения не принято.

"Мы еще могли позволить себе ходить на опросы в рамках проверки в законные сроки, но теперь для этого нет вообще никаких законных оснований", - добавил директор ФБК.

Он также сообщил, что Навальному до сих пор не вернули одежду и обувь, которые были на нем в день госпитализации, а его соратникам не показывают видео с камер наружного наблюдения в гостинице Томска. Юристы Навального направят официальное требование вернуть его вещи, написал Жданов.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву 20 августа. Он впал в кому. Его экстренно госпитализировали в Омске, а два дня спустя омские врачи разрешили перевезти его в Берлин спецрейсом.

В Томске политик был по делам расследования ФБК, с ним были в том числе Ярмыш и Албуров. Ярмыш летела вместе с ним в Москву и сопровождала его до больницы.

В день отравления соратники юристы ФБК направили в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь общественного деятеля, но им сообщили, что этим вопросом займется Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, а Басманный суд в сентябре отклонил их жалобу на бездействие следствия.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена на фоне обострения хронического панкреатита. Отравляющих веществ в организме пациента они не обнаружили.

В свою очередь, немецкие врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". Власти ФРГ несколько раз призывали Россию расследовать случившееся.

В Москве говорят, что для возбуждения уголовного дела формальных оснований нет, поскольку у врачей нет подтверждения, что политик был отравлен. При этом там заверяют, что транспортная полиция в Томске с первого же дня проводит доследственную проверку, опрашивает свидетелей и собирает улики.

В сентябре выяснилось, что соратники Навального, узнав о его госпитализации, с адвокатом пришли в гостиничный номер в Томске, где он останавливался, описали и упаковали часть вещей и переправили их вместе с ним в Германию. Записи с видеокамер персонал им показать отказался. В результате в Берлин попала бутылка с водой из гостиницы, на которой специалисты нашли следы "Новичка". В Москве на это выразили недоумение, зачем предмет, который мог бы стать уликой в пользу версии об отравлении, вывезли из страны.