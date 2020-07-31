Двое обвиняемых в разливе топлива под Норильском отпущены под домашний арест

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Норильский городской суд изменил меру пресечения заместителю главного инженера норильской ТЭЦ-3 Юрию Кузнецову и начальнику цеха Вячеславу Старостину по делу о разливе топлива на Таймыре в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда.

"Изменена мера пресечения на домашний арест Кузнецову - до 23 сентября и Старостину - до 26 сентября. Суд продлил меру пресечения в виде нахождения под стражей до 30 сентября еще двум фигурантам - Степанову и Смирнову", - сказал собеседник агентства.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилась 21 тыс. тонны нефтепродуктов, которые затем попали на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Были возбуждены четыре уголовных дела, арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.