Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Кремль сообщил об этом указе после того, как Белгородская облдума поддержала отставку Евгения Савченко

Евгений Савченко Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко, сообщила пресс-служба Кремля. Чиновник ушел с должности по собственному желанию.

70-летний Савченко руководил регионом с 1993 года. В последний раз он выиграл губернаторские выборы в сентябре 2017 года с 69,29% голосов.

После единого дня голосования в сентябре 2020 года Савченко неожиданно объявил, что решил оставить должность досрочно, поскольку избрался в Белгородскую областную думу. Он добавил, что направил в Кремль прошение об отставке и представил чиновникам регионального правительства нового вице-губернатора Дениса Буцаева.

В тот же день, 17 сентября, правительство области сообщило, что 22 сентября заксобрание региона может наделить Савченко полномочиями члена Совета Федерации.

18 сентября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что прошение Савченко об отставке в Кремль еще не поступало.

22 сентября Белгородская областная дума проголосовала за отрешение Савченко от должности и по его рекомендации утвердила Буцаева временно исполняющим обязанности губернатора. Тогда же депутаты единогласно назначили Савченко сенатором. Вскоре после этого на сайте Кремля появился указ об отставке Савченко.

Буцаеву 43 года. Он юрист по образованию. В 2013 году он стал советником губернатора Московской области, затем был министром инвестиций и инноваций, заместителем председателя правительства Подмосковья. В феврале 2019 года был назначен директором Российского экологического оператора (РЭО), в ноябре оставил эту должность.