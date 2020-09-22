Песков отказался комментировать ожидаемость отставки Савченко

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал рассказывать, была ли отставка губернатора Белгородской области Евгения Савченко неожиданной для Кремля.

"Что касается ожиданно-неожиданно, то мы таких комментариев не даем. Поступило заявление об отставке, оно было удовлетворено", - заявил Песков на брифинге во вторник.

Давать уверенных прогнозов о возможных новых отставках губернаторов он не стал.

"Говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки и будет их больше или меньше, - это можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорит с большой долей уверенности. Все зависит от развития ситуации, от решений, которые принимают руководители регионов", - констатировал Песков.

Савченко, который руководил Белгородской областью с 1993 года и переизбрался в очередной раз в 2017 году, неожиданно объявил о досрочной отставке 17 сентября, после единого дня выборов. Он объяснил, что избрался в Белгородскую областную думу, и что вскоре депутаты могут наделить его полномочиями члена Совета Федерации, поэтому он направил в Москву прошение об уходе по собственному желанию. В этот же день он представил региональным чиновникам нового вице-губернатора Дениса Буцаева.

18 сентября Песков говорил, что в Кремле не видели заявления Савченко об отставке.

22 сентября стало известно, что Белгородская областная дума приняла отставку Савченко, единогласно назначила его сенатором и по его рекомендации назначила Буцаева врио губернатора.

После этого на сайте Кремля появился указ об отставке Савченко.