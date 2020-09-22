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Американский посол посетил Уилана в мордовской колонии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан посетил осужденного за шпионаж гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, отбывающего наказание в колонии в Мордовии, сообщили во вторник в американской дипмиссии.

"Посол Салливан посещает в российской исправительной колонии гражданина США #Paul Whelan, который был несправедливо осужден российским судом в ходе закрытого судебного разбирательства. Пол Уилан невиновен и должен быть освобождён, чтобы вернуться домой к своей семье в США", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере американского посольства.

Сообщение сопровождается снимком, на котором Салливан запечатлен на фоне забора из гофролиста и надписи "исправительная колония номер 17" на транспаранте с российским флагом.

В другом сообщении дипмиссии приводятся слова высокопоставленного американского дипломата: "Я рад, что увидел Пола, так как мы обеспокоены его здоровьем и безопасностью. Я заверил Пола, что мы будем продолжать выступать от его имени до тех пор, пока российское правительство не позволит невиновному американцу вернуться домой".

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ).

Уилан отправлен отбывать наказание в колонию №17 в Мордовии.

Свою вину Уилан не признал. Однако приговор он решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Осведомленный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран. Защита американца сообщала, что располагает неподтвержденной пока информацией, что его обмен может состояться в сентябре. Позже адвокат заявил, что по его информации американская сторона "не активно участвует в переговорах", в связи с чем никакое решение все еще не принято.

Джон Салливан Пол Уилан

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