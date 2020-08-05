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Осужденного за шпионаж Уилана доставили в мордовскую колонию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан, осужденный в России на 16 лет за шпионаж, доставлен в мордовскую колонию номер 18 для отбытия наказания, сообщил "Интерфаксу" председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов

4 августа Дэвид Уилан сообщил, что его брат этапирован в колонию в Мордовии для отбытия срока. "Посольство Великобритании сегодня разговаривало с кем-то из федеральной пенитенциарной системы, кто подтвердил, что Пол прибыл в Мордовию в субботу, 1 августа. Мы понимаем, что часто заключенным требуются недели, чтобы добраться до лагеря на тюремном поезде. По словам представителя ФСИН, Пол будет помещен на карантин на 20 дней в ИК-18, а затем переведен в ИК-17, где он будет находиться", - сказал брат осужденного.

Позже адвокат Уилана подтвердила этапирование американца в колонию для отбытия наказания.

Председатель ОНК Мордовии Крутов уточнял "Интерфаксу", что поедет Уилану только в том случае, "если от него самого, его адвокатов или родственников в комиссию поступит жалоба".

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, который, кроме американского, имеет гражданство Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Вину американец не признал, но приговор решил не обжаловать, надеясь, что его обменяют на осужденных в США россиян.

Приговор Уилану вступил в силу 3 июля.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Россия И США обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами. Защита американца сообщала, что располагает неподтвержденной пока информацией, что его обмен может пройти в сентябре.

Пол Уилан Мордовия

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