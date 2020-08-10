Семья Пола Уилана не поедет в Россию навестить его в колонии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Родственники осужденного за шпионаж американца Пола Уилана не намерены приезжать в Россию, чтобы навестить его в колонии.

"К сожалению, мы вряд ли увидим Пола в ИК-17. Пол просил нас не приезжать в Россию, и мы выполним его просьбу. Моим родителям будет тяжело потерять еще одного сына", - сказал "Интерфаксу" его брат Дэвид Уилан.

При этом он выразил надежду, что Пол Уилан в скором времени будет освобожден и вернется в США.

Дэвид Уилан также сообщил, что у него нет какой-либо новой информации о брате. По его словам, письма, которые семья получила на прошлой неделе, были отправлены Полом еще в мае.

"Поскольку в ОНК Мордовии говорят, что он прибыл в исправительную колонию, то мы предполагаем, что именно там он и находится. Несмотря на дипломатические запросы, РФ не подтвердила официально нынешнее местонахождение Пола Уилана правительству США", - сказал Дэвид Уилан.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, который, кроме американского, имеет гражданство Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Вину американец не признал, но приговор решил не обжаловать, надеясь, что его обменяют на осужденных в США россиян.