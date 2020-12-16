Адвокат Уилана уверен в скором обмене американца с приходом Байдена

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана считает, что новый президент США ускорит переговоры по возвращению своего соотечественника на родину.

"При Дональде Трампе переговоры велись, но по уверениям моих источников, он не хотел подписывать помилование. А Джо Байден, наоборот, заинтересован показать свою значимость, что он решает проблемы соотечественников. Уверен, что этот (обмен) произойдет в ближайшие месяцы", - сказал "Интерфаксу" Владимир Жеребенков.

Аналогичного мнения придерживается и адвокат осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, которых, по некоторым данным, должны обменять на Уилана.

"Обмен возможен. Мне кажется, и большинство людей, с которыми мы общаемся, и представители американского истеблишмента считают, что с приходом нового президента обмен не менее, а наоборот более вероятен", - сказал Алексей Тарасов "Интерфаксу".

Он добавил, что неоднократно слышал мнение, как от представителей Республиканской партии, так и от демократов, что с приходом новой администрации надо будет налаживать контакты с Россией.

"Несмотря на жесткую риторику, которую Байден использовал во время избирательной кампании, так или иначе надо будет выстраивать конструктивные отношения с Россией, в этом ключе многие эксперты и бывшие политики склоняются к мнению, что обмен заключенными был бы одним из первых хороших шагов на пути восстановления отношений", - заключил адвокат.

Брат Пола Дэвид Уилан считает, что свобода всех американцев должна быть главной заботой любого президента США.

"Пока неясно, изменит ли смена администрации США тюремное заключение Пола, но свобода всех американцев должна быть главной заботой любого президента США. Мы надеемся, что администрация президента Байдена продолжит уделять приоритетное внимание этому вопросу, как это делали предыдущие президенты, включая президентов (Барака) Обаму и (Джорджа) Буша", - сказал он "Интерфаксу".

Он добавил, что представители Госдепартамента США намерены обсудить незаконное задержание Пола со своими российскими коллегами, но этого пока не произошло.

Дэвид Уилан также рассказал, что с 3 декабря мордовская колония, где отбывает наказание его брат, переведена на казарменный режим из-за коронавируса. Кроме того, несмотря на заявления представителей ОНК, в колонии Уилана продолжают будить каждые два часа.

"Посольство США делает все возможное, чтобы защитить Пола, но их сотрудники также пострадали от COVID и связанных с ним ограничений", - сказал Дэвид Уилан.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца Пола Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии.

Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Осведомленный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран. Защита американца сообщала, что располагает неподтвержденной пока информацией, что его обмен может состояться в сентябре. Позже адвокат заявил, что, по его информации, американская сторона "не активно участвует в переговорах", в связи с чем решение все еще не принято.