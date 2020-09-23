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Бывшая замглавы минздрава Алтайского края оштрафована за взяточничество

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшей замминистра здравоохранения Алтайского края, признав ее виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-центр следственного управления СКР по региону.

Экс-чиновница осуждена по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица).

Суд посчитал достаточными собранные доказательства и назначил осужденной наказание в виде штрафа 4,5 млн рублей с лишением права занимать должность на срок пять лет.

Бывшая чиновница обвинялась в получении двухмиллионной взятки за незаконные действия по закупке дорогостоящих лекарств.

По данным следствия, одно из ООО было заинтересовано в поставке дорогостоящих лекарств для нужд краевого минздрава. Обладая полномочиями в сфере госзакупок, бывшая чиновница, действуя в интересах ООО, определяла его в качестве единственного поставщика без проведения необходимых процедур. Она информировала предпринимателя о предстоящих аукционах, лично подписывала юридически значимые документы, а также обеспечивала внесение в аукционную документацию заранее предоставленных самим ООО планируемых к поставке медицинских препаратов. Таким образом, данное ООО было признано победителем электронных аукционов.

Следствие считает, что за свои услуги она получила дорогостоящую кухню, технику, плитку, сантехнику и стройматериалы для ремонта своей квартиры на общую сумму более 2,268 млн рублей.

В ходе предварительного следствия экс-чиновница свою вину признала в полном объеме. Следователем был наложен арест на ее имущество и деньги - более 8 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ РФ по Алтайскому краю и полицейскими.

Алтайский край СК РФ

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