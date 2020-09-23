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Стать добровольцами в испытании COVID-вакцины смогут люди без московского полиса ОМС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Горожане без московского полиса ОМС смогут поучаствовать в исследовании вакцины против коронавируса, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва - это агломерация, в которой учатся, работают и живут в том числе люди из регионов России и граждане иностранных государств. Теперь жителям необязательно иметь московский полис ОМС для участия в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Получить вакцину могут участники из регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве", - сказала Ракова в среду.

Она отметила, что теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений. "Это позволит значительно расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования. Важно, чтобы участники находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение", - сказала заммэра.

Ранее правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава России пригласили горожан принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Вакцинация проходит бесплатно. Испытания вакцины проводится на базе 16 московских медучреждений.

Участником может стать совершеннолетний гражданин России или другого государства, владеющий русским языком в объеме, необходимом для заполнения документов и общения с врачами, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не имевший контактов с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования.

Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом - по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых изменений самочувствия пациент сможет сообщить об этом врачу.

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