Дальневосточные губернаторы пожаловались на "летающие столбы" ЛЭП

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернаторы регионов Дальнего Востока пожаловались вице-премьеру и полпреду президента в регионе Юрию Трутневу на ненадежность линий электропередач. Трутнев рассказал об этом журналистам после совещания с главами регионов.

"Губернаторы достаточно много говорили о том, что у нас рвутся провода, летают столбы под ветровой нагрузкой, все это построено без учета сейсмики, без учета ветров", - отметил полпред.

Он считает, что энергосети также нуждаются в модернизации из-за интенсивного развития региона и существующих вопросов, связанных с "несбалансированностью тарифной политики".

"Мы подняли больной вопрос - это надежность энергоснабжения в крае, - подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко. - Тайфун "Майсак" показал, что система энергоснабжения ненадежна, это подведомственная структура "РусГидро". В течение пяти дней в 70 населенных пунктах края не было света - это 79 тысяч человек находились без света. Мы обратили внимание руководства и "РусГидро", и ДРСК, что необходимо в своих инвестпрограммах учитывать направление средств на модернизацию, ремонт сетей энергоснабжения, трансформаторных подстанций".

По словам губернатора, власти Приморья подготовят для Минэнерго и Минвостокразвития план, который включит в себя проблематику и необходимый объем работ.

Трутнев сказал, что вопрос об энергообеспечении Дальнего Востока чиновники договорились обсудить отдельно, возможно, с участием вице-премьера Юрия Борисова.

"Вопрос большой, мы его подготовим вместе с субъектами или попросим Михаила Владимировича Мишустина (премьер-министр РФ - ИФ) рассмотреть вопрос на его уровне на следующем заседании правительства", - сообщил полпред.

Он отметил, что существенных проблем с подготовкой отопительного сезона на Дальнем Востоке нет.