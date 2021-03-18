Московские арестанты стали фигурантами нового дела, не выходя из СИЗО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело о создании в столичном СИЗО-4 ("Медведь") ячейки запрещенного в России движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), сообщили в СКР.

По версии следствия, арестанты, "обладающие криминальным авторитетом", не позднее апреля 2020 года создали эту организацию ради пропаганды движения на территории изолятора.

Дело возбуждено по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следователи выясняют всех причастных.

Верховный суд России в августе 2020 года запретил движение АУЕ за экстремизм по иску Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве считают, что запрет позволит эффективно пресекать преступную деятельность участников движения, защищать интересы молодежи и будет способствовать оздоровлению общества.

Первый приговор за участие в деятельности запрещенного движения был вынесен в сентябре 2020 года в Екатеринбурге. Следствие и суд решили, что житель города создал организацию, вовлек в нее жену и еще одного человека, и они пропагандировали движение в интернете.