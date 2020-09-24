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Продукты в РФ в январе-августе дорожали в 3 раза быстрее, чем в ЕС

Продукты в РФ в январе-августе дорожали в 3 раза быстрее, чем в ЕС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за январь-август 2020 года составил 3,9%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,3%, следует из опубликованных в среду данных Федеральной службы статистики (Росстат).

При этом в августе цены на продукты питания в РФ упали на 1,1% после, а в Евросоюзе снизились на 0,3%.

В России за январь-август наибольший прирост потребительских цен был отмечен на фрукты - 19,5% (в ЕС - 8,4%).

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты стали дороже в РФ с начала года на 6,2% (в ЕС - на 1%), хлебобулочные изделия и крупы - на 5,8% (в странах ЕС - в среднем на 1,1%), масла и жиры - на 3,1% (в ЕС они подешевели на 0,2%).

Потребительские цены на рыбу и морепродукты выросли в РФ за январь-август на 2,5% (в ЕС - на 1,5%), мясо и мясопродукты - на 1,7% (в ЕС - на 1,9%), молочные изделия, сыры и яйца - на 0,9% (в среднем по ЕС - на 1,0%).

Овощи подешевели в РФ с начала года на 1,2% (в ЕС цены на них снизились на 3,5%).

Росстат

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