Треть россиян сочла востребованной профессию блогера

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Каждый третий россиянин (35%) уверен, что деятельность блогера переходит из статуса модного времяпрепровождения в профессию будущего с перспективой высокой востребованности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди респондентов в возрасте 18-24 лет такой точки зрения придерживается каждый второй (50%).

Согласно опросу, наибольшую уверенность в том, что блогеры постепенно приобретают профессиональный статус испытывают жители городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. жителей (41%), среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля составляет 40%.

В свою очередь, половина россиян (51%) полагают, что блогеры являются не более чем проявлением модных течений, и данное занятие со временем перестанет быть востребованным, отмечают социологи.

Наиболее скептически перспективы востребованности блогеров оценивают сограждане 25-34 лет и от 60 лет и старше - по 53% респондентов соответственно.

Опрос показал, что три четверти россиян (75%) не хотят, чтобы их подрастающие дети или внуки становились блогерами, противоположную позицию занимают 14% сограждан, 11% респондентов не знают, что посоветовать по этому поводу подрастающему поколению своих семей.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 5 сентября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.