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Полицейский в Калмыкии получил почти 10 лет за убийство предпринимательницы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Элистинский городской суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в убийстве местной предпринимательницы, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

"Обвиняемый в убийстве на заседаниях отрицал свою вину, выдвигая версию об убийстве женщины его коллегами. Стороной обвинения суду присяжных представлены достаточные доказательства его виновности. Судом ему назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Двое его коллег признаны виновными по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). Им назначено наказание в виде 2 лет колонии-поселения и штраф в 80 тыс. рублей каждому.

В суде было доказано, что 30 мая прошлого года в 19:25 полицейский в автомобиле у дома №65 в 8-ом микрорайоне Элисты во время ссоры с предпринимательницей накинул ей на шею удавку и задушил ее. Он сообщил о своем преступлении коллегам и попросил их помочь избавиться от тела. Злоумышленники вывезли труп за пределы Элисты и спрятали.

После начала расследования всех троих уволили из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

Как сообщал ранее информированный источник, супруг жительницы Калмыкии, в убийстве которой признан виновным полицейский, был найден мертвым у себя дома 31 мая. Он был после операции и нуждался в посторонней помощи. В день смерти он успел позвонить в полицию и сообщить о том, что его жена ушла 30 мая из дома и не вернулась.

Двое из троих фигурантов уголовного дела позже дали признательные показания, рассказали о месте сокрытия тела убитой и мотивах преступления.

Калмыкия Элиста

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