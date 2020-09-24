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Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией, но практика международного общения этого и не требует, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично во время их недавней встречи в Сочи.

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Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года, 23 сентября вступил в должность президента после на церемонии инаугурации в Минске, которая заранее никак не анонсировалась. После этого министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что "тайная" инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию".

Сам Лукашенко позже заявил, что его администрация не обязана предупреждать западные страны об инаугурации главы государства, поскольку это внутреннее дело Белоруссии.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Лукашенко

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