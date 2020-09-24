Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией, но практика международного общения этого и не требует, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично во время их недавней встречи в Сочи.

Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года, 23 сентября вступил в должность президента после на церемонии инаугурации в Минске, которая заранее никак не анонсировалась. После этого министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что "тайная" инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию".

Сам Лукашенко позже заявил, что его администрация не обязана предупреждать западные страны об инаугурации главы государства, поскольку это внутреннее дело Белоруссии.