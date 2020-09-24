Законопроект о новом расчете МРОТ внесут в Госдуму на этой неделе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Законопроекто о новых принципах определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), подготовленный Министерством труда, внесут в Госдуму на этой неделе, сообщил замруководителя ведомства Андрей Пудов.

Он уточнил, что правительство уже рассмотрело эти поправки, теперь их должна рассмотреть Российская трехсторонняя комиссия, а в Думу их внесут в пятницу или субботу.

Ожидается, что законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О прожиточном минимуме" и статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" будет рассматриваться синхронно с проектом закона о федеральном бюджете.

Министерство предлагает отказаться от расчета величины прожиточного минимума по потребительской корзине и перейти к его установлению по процентному соотношения от медианного (среднедушевого) дохода за предшествующий год. Эти предложения ориентированы на международный опыт.

По словм Пудова, расчет уровня прожиточного минимума будет привязан к уровню дохода большинства граждан, и по мере роста доходов будет повышаться.

Соотношение прожиточного минимума к медианному доходу предлагается установить на уровне 44,2%. Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в 2020 году составит 11 т242 рубля.

"И при условии его увеличения на индекс потребительских цен в 2021 году, это 3,7%, значение прожиточного минимума в следующем составит 11 653 рубля", - объяснил замминистра.

Планируется, что прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно. В свою очередь размер МРОТ не может быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год.

Замминистра уточнил, что МРОТ будет также устанавливаться в соотношении с медианной оплатой труда. "Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной заработной платой с 2021 года составит с 42% или 12 тыс. 792 рубля", сказал замминистра.

Пудов отметил, что "по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда - 12 тыс. 130 рублей - МРОТ вырастает на 5,5%".

"Такое увеличение минимального размера оплаты труда затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн являются работниками бюджетной сферы, а 2,1 млн трудятся во внебюджетном секторе экономики", - уточнил Пудов.

Как писал "Коммерсантъ", переход от "карточной системы" расчета прожиточного минимума к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году - это первые крупные вложения Белого дома в сокращение доходного неравенства, которое при действующей системе расчета ПМ и МРОТ могло только расти.