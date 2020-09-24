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Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ
Фото: dpa/picture-alliance

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новый принцип установления прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) представило министерство труда и социальной защиты РФ на заседании правительства, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

"Как стало известно "Ъ", на вчерашнем заседании правительства был одобрен готовившийся не менее полугода новый подход к установлению прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующие поправки в два профильных федеральных закона представил Минтруд", - говорится в публикации.

Издание уточняет, что с 2021 года предлагается отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) медианного (т.е. среднедушевого) дохода.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения рекомендуется определить как 109% от этого показателя, для детей - 97%, для пенсионеров - 86% (это в среднем выше, чем сейчас). Соответственно, МРОТ, который по закону не может быть меньше ПМ для трудоспособного населения, составит 42% медианной (т.е. средней) зарплаты в стране (она выше медианного дохода), отмечается в статье.

Региональные прожиточные минимумы мгновенно довести до новой нормы не удастся - субъектам РФ предлагается сделать это поэтапно в 2021-2025 годах, пишет газета. Регионам, которые сейчас "завышают" ПМ, можно продолжать это делать. Прожиточный минимум на 2021 год предлагается установить на уровне второго квартала 2020 года и далее увеличивать по всем группам по правительственной методике.

Переход от "карточной системы" расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году - это первые крупные вложения Белого дома в сокращение доходного неравенства, которое при действующей системе расчета ПМ и МРОТ могло только расти, пишет "Коммерсант".

Минтруд

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