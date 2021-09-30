Кабмин РФ предложил поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, следует из законопроекта (1258300-7), внесенного вместе с бюджетным пакетом в Госдуму в четверг.

С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявлял, что рост МРОТ до уровня выше 13,6 тыс. позволит увеличить заработную плату порядка 3 млн работников в России.

Новый порядок расчета МРОТ

В прошлом году был принят закон, по которому изменился порядок расчета МРОТ в России.

В новой схеме, действующей сейчас, МРОТ на очередной год устанавливается федеральным законом и исчисляется как 42% от медианной зарплаты по России (рассчитываемой Росстатом) - то есть от такой величины, когда ровно у половины работников в стране зарплата выше нее, а у половины - ниже. При этом соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития.

Кроме того, величина минимального размера оплаты труда на следующий год не может быть установлена ниже МРОТ текущего года, то есть не сможет быть снижена. Кроме того, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год.