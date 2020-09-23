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Грузия и страны Запада осудили учения РФ в Абхазии и Южной Осетии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Делегация Грузии на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности осудила проводимые Россией на территории Абхазии и Южной Осетии военные учения "Кавказ-2020", сообщил в среду грузинский МИД.

По информации ведомства, грузинская делегация расценила учения как нарушение норм международного права, Хельсинского заключительного акта и соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. "Агрессивные и провокационные действия России угрожают безопасности и вызывают дестабилизацию в регионе", - говорится в заявлении делегации, которое процитировал МИД.

По данным ведомства, заявление Тбилиси поддержали делегации Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Украины, призвав Россию прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии. Отдельное заявление сделала миссия Евросоюза в ОБСЕ, указав, что "военные учения на территории суверенного государства без согласия этого государства нарушают нормы и принципы международного права".

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" началось 21 сентября, оно продлится до 26 сентября, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств, еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей, сказал министр обороны. В учениях, в частности, принимают участие белорусские и китайские военные.

Кавказ-2020 Грузия Абхазия Южная Осетия ЕС

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