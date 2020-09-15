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Более 300 белорусских военных прибыли в Россию на учения "Кавказ-2020"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Около 350 белорусских военнослужащих прибыли в Россию для участия в стратегических командно-штабных маневрах "Кавказ-2020", сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон "Капустин Яр", где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", проводимом с 21 по 26 сентября", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем отмечается, что всего в учении от Белоруссии будет задействовано около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также 6 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

"В ходе учения белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что активная фаза учений "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году. По данным ведомства, в стратегических маневрах (помимо Белоруссии) примут участие военные Мьянмы, Ирана, Индии, Пакистана и Китая.

Минобороны РФ Белоруссия Кавказ-2020

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