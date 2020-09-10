Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:48Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Китайские военные примут участие в международных учениях "Кавказ-2020" в России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибудут в Астраханскую область России для участия в стратегических командно-штабных учения "Кавказ-2020", которые пройдут 21-26 сентября, сообщило министерство обороны КНР.

В сообщении отмечается, что китайские военные "будут участвовать в учениях "в соответствии с договоренностями между Китаем и Россией".

Китайский воинский контингент, преимущественно из Западного военного округа Китая, будет доставлен к месту учений "военно-транспортным самолетом нового типа". В учениях с китайской стороны будут задействованы колесная бронетехника и применяться легкое вооружение.

В учениях запланировано участие вооруженных силы Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран, информирует оборонное ведомство.

"В важный момент глобальной совместной борьбы с пандемией коронавируса китайская сторона направляет усилия на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России в новую эру, углубление практического сотрудничества в области военной подготовки двух армий, повышение способности многонациональных сил совместно реагировать на угрозы безопасности и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - говорится в сообщении.

"Учения не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с ситуацией в регионе", - подчеркнули в министерстве обороны КНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в учениях примут участие военные из девяти стран, еще девять стран мира пришлют своих наблюдателей.

Китай Россия Кавказ-2020

Новости по теме

Новости

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн
Навальный попал в больницу

Die Zeit назвала тех, кто помог Навальному выжить

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

К задержанию россиян в Минске оказались причастны несколько спецслужб

К задержанию россиян в Минске оказались причастны несколько спецслужб

Все госсервисы переведут на единый портал госуслуг к концу 2022 года

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным

ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным

В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества

В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');