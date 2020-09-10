Китайские военные примут участие в международных учениях "Кавказ-2020" в России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибудут в Астраханскую область России для участия в стратегических командно-штабных учения "Кавказ-2020", которые пройдут 21-26 сентября, сообщило министерство обороны КНР.

В сообщении отмечается, что китайские военные "будут участвовать в учениях "в соответствии с договоренностями между Китаем и Россией".

Китайский воинский контингент, преимущественно из Западного военного округа Китая, будет доставлен к месту учений "военно-транспортным самолетом нового типа". В учениях с китайской стороны будут задействованы колесная бронетехника и применяться легкое вооружение.

В учениях запланировано участие вооруженных силы Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран, информирует оборонное ведомство.

"В важный момент глобальной совместной борьбы с пандемией коронавируса китайская сторона направляет усилия на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России в новую эру, углубление практического сотрудничества в области военной подготовки двух армий, повышение способности многонациональных сил совместно реагировать на угрозы безопасности и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - говорится в сообщении.

"Учения не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с ситуацией в регионе", - подчеркнули в министерстве обороны КНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в учениях примут участие военные из девяти стран, еще девять стран мира пришлют своих наблюдателей.