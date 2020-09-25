Эпидемиолог заявил, что в РФ сейчас нет второй волны коронавируса

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Второй волны коронавируса в России сейчас нет, рост заболеваемости объясняется развитием эпидемиологического процесса, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В России нет второй волны коронавируса, пандемия никуда не ушла, идет развитие эпидемиологического процесса, продолжение первой волны", - сказал Горелов на круглом столе в пятницу.

По его словам, необычность ситуации заключается в том, "как друг на друга могут наложиться рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и коронавирусом". "Сценарий до конца не известен: они усилят друг друга, грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга, это покажет время", - сказал Горелов.

По данным оперштаба на пятницу, 25 сентября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах. Впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели была преодолена отметка в шесть тысяч.