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В Крыму придумали, как сделать сточные воды пригодными для полива

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Крымского федерального университета (КФУ, Симферополь) разработали систему активной биологической очистки воды, которая позволяет делать сточные воды пригодными для полива. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

"Система располагается на дне водоема и адаптирована для забора воды насосом. В каждой зоне водоема поддерживается жизнь определенного типа бактерий, разлагающих различные азотсодержащие вещества до нитритов и нитратов. Основное условие работы активной биологической очистки в водоеме – непрерывная работа насосов. Подобные системы могут работать без вмешательства человека десятилетиями", - приводятся в пресс-релизе слова доцента кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Владимира Подопригоры.

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Система зарекомендовала себя при использовании в прудах для разведения рыб, в фонтанах Севастополя. "Теперь накопительные водоемы для установки системы доочистки будут расположены вблизи очистных сооружений, откуда очищенная химическим способом вода будет поступать в ставки для биологической доочистки. По словам ученого, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема", - говорится в сообщении.

По данным вуза, достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов Крыма.

"В селе Первомайское существует большой дефицит поливной воды, там находятся такие предприятия, как: ООО "Крым-Фарминг" и СПК "Грузия", - которым необходимы поливные земли для выращивания овощных культур и кормов для животноводства. Водоемы на 60 тыс. и 100 тыс. кубометров полностью с избытком покроют потребность этих предприятий в поливной воде. В Черноморском планируется сделать несколько прудов для рекреационной зоны и полива садов", - говорят в КФУ.

По данным вуза, самая затратная часть системы – биокерамические гранулы, заселенные специальными сообществами бактерий. Между тем, разработчики отмечают, что, поскольку вода из накопительных ставков будет использоваться для полива, по программе "Мелиорация" государство возместит до 90% вложенных средств.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлится в 2021-м.

Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе текущего года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Жители массово жалуются в соцсетях на плохой напор воды или вовсе ее отсутствие, а также цвет – от серого, рыжего до черного. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова.

По данным Росводресурсов, потери воды в сетях в Симферополе превышают 50%, в некоторых местах доходят до 80%, ведомство считает недопустимым такую ситуацию в вододефицитном регионе.

Ранее засушливые зоны Крыма и сельскохозяйственные угодья снабжал днепровскими водами Северо-Крымский канал. Но Украина перекрыла его для полуострова, не согласившись с его присоединением к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит ООН и Совет Европы не допустить гуманитарную катастрофу в Крыму, пожаловалась на Украину.

Киев заявляет, что вода из Днепра вернется по каналу в Крым только в случае деоккупации полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит России.

Крым Симферополь

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