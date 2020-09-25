Тульский школьник утонул в рязанском аквапарке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Управление СКР по Рязанской области проводит проверку в связи с гибелью в аквапарке 13-летнего подростка, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области вместе с сопровождающими их взрослыми отдыхала в рязанском аквапарке.

"Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь. Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию.

Проверку обстоятельств гибели тульского школьника проводит также прокуратура Рязанской области. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехал и. о. прокурора Рязанского района Роман Хижняк.