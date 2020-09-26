Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.

Смертельное ДТП произошло в 03:40 по московскому времени на ул. Победы в Саранске. Экипаж ГИБДД заметил автомашину, мчавшуюся с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, совершая опасные маневры, но не справился с управлением. Машина врезалась в фонарный столб.

Погибшими оказались 19-летний водитель и 33-летний пассажир автомобиля. Еще один пассажир - 19-летний молодой человек госпитализирован. Проводится доследственная проверка.