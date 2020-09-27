Прирост случаев COVID-19 в Москве за сутки превысил две тысячи

Общее число случаев заражения за сутки в России приблизилось к 8 тысячам

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 867 новых случаев в 83 регионах. В Москве - 2 016 случаев заражения, и это максимум со 2 июня, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

В пятницу впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели, была преодолена отметка в шесть тысяч.

За сутки умерли 99 человек, выздоровели 3 068 пациентов. В РФ нарастающим итогом зарегистрированы 1 151 438 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерли 20 324 человека. Количество выписанных составило 943 218 человек.

Заболеваемость в регионах

Наибольший прирост случаев заражения отмечается в Москве. При этом в столичном оперштабе подчеркивают, что показатели ежесуточного прироста в 3,3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Москве за последние сутки 1 126 человек выздоровели, 18 пациентов скончались.

Еще 227 новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 226 - в Московской области, 188 - в Ростовской области, 167 - в Нижегородской области, 161 - в Воронежской области, 147 - в Ставропольском крае, 144 - в Ханты-Мансийском автономном округе.

По 141 новому случаю выявлено в Кемеровской и Свердловской областях, 117 - в Ульяновской области, 115 - в Архангельской области, 110 - в Самарской области, 104 - в Саратовской области, 103 - в Красноярском крае и 101 - в Оренбургской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.