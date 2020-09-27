Собянин анонсировал увеличение объемов вакцинации от коронавируса

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти будут увеличивать объёмы вакцинации от коронавируса.

"Уже больше трёх тысяч привилось, ни у одного никаких проблем нет. Люди чувствуют себя хорошо. Дальше будем наращивать эти объёмы, прививать другие группы риска", - сообщил в эфире канала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

По его мнению, прививаться нужно обязательно, если человек не хочет заболеть.

"Эти разговоры "прививаться-не прививаться", они в другой логике находятся, потому что у нас два варианта: либо мы привьемся, либо можем находиться в постоянном риске заболеть",- отметил столичный градоначальник.

Кроме того, Собянин рассказал о своем самочувствии после вакцинации.

"Я сам пошел это процедуру прививки. Вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев. Прекрасные титры, прекрасный иммунный ответ. Никаких проблем нет", - подчеркнул мэр.