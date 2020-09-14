Бывший посол Германии допустил выход ФРГ из "Северного потока 2"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Германия может выйти из проекта газопровода "Северный поток 2", если Россия не будет сотрудничать в расследовании случившегося с Алексеем Навальным, считает Рюдигер фон Фрич, который с 2014 по 2019 годы был послом ФРГ в Москве. Он сказал это Deutsche Welle.

"Вот уже свыше трех недель мы находимся в ситуации, когда Россия никак не помогает в расследовании, а только выдвигает ответные обвинения. В этой ситуации правильно не исключать никаких вариантов", - отметил дипломат.

"Тот, кто сам украл, потом очень громко кричит, показывая руками в другую сторону. Мы с этим сталкиваемся уже в который раз. Сценарий один и тот же: ответные обвинения, перенос бремени сбора доказательств на других, угрозы, высмеивания. Самое главное - лишь бы не проводить расследование, никогда", - считает он.

Комментируя заявления Берлина о возможном выходе из "Северного потока 2" фон Фрич сказал, что Берлин обсудит с партнерами и союзниками возможный ответ, если Россия и дальше будет демонстрировать нежелание сотрудничать".

Дипломат назвал "Северный поток 2" - экономическим проектом, у которого есть политическая составляющая.

"Нельзя этого не заметить. Именно поэтому Берлин заботился о том, чтобы гарантировать продолжение газового транзита через Украину, и с успехом, - отметил он. - Транзит продолжился. Но от газа, который мог бы поступать через "Северный поток 2", получат выгоду очень многие европейцы. Особенно мы, немцы, которые сейчас проводят реформу энергетики, нуждаемся в качестве промежуточного решения в другом источнике энергии".

Он напомнил, что Германия отказывается от ядерной энергетики и угля, но ей не хватает альтернативных источников и газ в этой ситуации является оптимальным источником энергии.

США, отговаривая ФРГ от участия в проекте, преследуют свои экономические интересы, считает бывший посол. "Я не уверен, что у тех, кто пытается нас отговорить от "Северного потока 2", как, например, у некоторых игроков в Вашингтоне, нет собственных экономических интересов. И является ли газ, добытый в США методом фрекинга, более экологичным решением. Хочу только отметить, что США покупают в России нефти на тот же объем, что мы покупаем российского газа", - указал дипломат.

Возвращаясь к делу Навального, фон Фрич повторил заявления правительства ФРГ о том, что это не вопрос двусторонних отношений, а международное дело, поскольку был нарушен международный договор о запрете химического оружия.

"Тут Россия сама нанесла этот ущерб, об этом, по крайней мере, говорят все имеющиеся факты. Если Россия намерена еще сверх этого ухудшать отношения (с Германией. - ИФ.), то должна тщательно взвесить свои интересы", - подчеркнул фон Фрич.

США давно уговаривают Германию не участвовать в "Северном потоке 2", указывая, что он усилит зависимость страны от российского газа. Берлин был склонен поддерживать этот проект. После того, как правительство ФРГ объявило, что, по данным экспертизы, политик Алексей Навальный испытал воздействие боевым отравляющим веществом группы "Новичок", высокопоставленные чиновники начали допускать отказ от поддержки проекта.

В частности 7 сентября представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал, что канцлер Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с Навальным.

14 сентября Зайберт заявил, что факт использовани "Новичка" в отношении Навального, кроме лаборатории Бундесвера, подтвердили еще две независимых лаборатории в Швеции и во Франции. Он также сообщил, что пробы Навального поступили в ОЗХО, и эта организация проведет свое исследование.