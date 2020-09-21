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Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России попросила компетентные органы Германии выяснить ряд важных деталей, связанных с инцидентом с Алексеем Навальным, а также спросила, в состоянии ли он участвовать в следственных действиях. Об этом сообщает RT.

Навальный попал в больницу

Российское надзорное ведомство попросило его проинформировать о состоянии здоровья Навального, сообщить, можно ли с ним проводить следственные действия, и если противопоказаний для этого нет, попросило его опросить.

Прокуроров интересует, кто и как планировал командировку политика в Новосибирск и Томск, кто покупал билеты, бронировал гостиницы, планировал маршрут поездки, а также кто входил в рабочую группу по этой поездке.

Они спрашивают, кто сопровождал Навального с момента вылета из Москвы до госпитализации 20 августа Омске, что он ел и принимал ли какие-либо лекарства или пищевые добавки.

Генпрокуратура 27 августа и 14 сентября направляла Германии запросы о правовой помощи в связи с доследственной проверкой инцидента с Навальным. 18 сентября новые запросы о правовой помощи были направлены уже Франции и Швеции, где лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком", как заявляло правительство Германии.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске. Российские врачи диагностировали у него нарушение углеводного обмены, а следов отравления в организме не нашли. 22 августа политика спецрейсом перевезли в Берлин.

7 сентября клиника Charite сообщила, что Навального вывели из комы, 15 сентября политик сообщил через инстаграм, что может сам дышать, 19 сентября он сообщил, что может ходить и уже лучше понимает, что происходит. В правительстве ФРГ заявили, что, по мнению экспертов, он был отравлен "Новичком".

16 сентября посольство России запросило консульский доступ к Навальному. 17 сентября соратники политика заявили, что успели в день его отравления собрать и описать вещи из его номера в гостинице в Томске и что на бутылке воды, переправленной в Германию, эксперты и нашли следы "Новичка".

21 сентября в Фонде борьбы с коррупцией заявили, что истекли 30 дней, которые отводятся на доследственную проверку, а постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе его возбудить еще не было. Навальный через свой сайт потребовал вернуть ему одежду и обувь, которые он считает важными уликами. В Минздраве Омской области сказали, что эти вещи из больницы забрали сотрудники следственных органов.

В этот же день в МВД объяснили, что доследственная проверка в связи со случившимся продолжается. В полиции анализируют собранные данные, планируют повторно опросить соратников Навального, ждут ответов на запросы из Германии, Франции и Швеции.

Хроника 20 августа – 21 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Омск Томск Генпрокуратура Германия Швеция Франция Новичок

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