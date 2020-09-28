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В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Посещение Алексея Навального в Charite канцлером Германии Ангелой Меркель не было тайным, но и не было публичным, разъяснил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Навальный попал в больницу

Это был частный визит, "посещение больного человека", сказал он.

"Слово "тайный" здесь не подходит, не все, что открыто для общественности, является тайным, это не был публичный визит", - продолжил чиновник.

Когда именно Меркель посетила Навального, он не рассказал.

В понедельник о "тайном" визите Меркель к Навальному "в условиях полной секретности" сообщил Spiegel со ссылкой на источники.

Затем его информацию подтвердил сам Навальный.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей", - написал он в твиттере и поблагодарил канцлера, что его навестила.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а два дня спустя перевезли в Charite.

Меркель была одной из первых мировых лидеров, кто выразил готовность помочь Навальному с лечением. За ним в Омск частная организация направила медицинский самолет. Навального в Германии приняли как "гостя канцлера".

Российские врачи сообщали, что у политика предварительно диагностировали нарушение углеводного обмена, а следов каких-либо ядов в его организме не было. Врачи Charite нашли следы воздействия на организм вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

Затем правительство Германии, ссылаясь на экспертизу военной лаборатории, заявило, что политика отравили боевым ОВ из группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из стационара. Долечиваться и проходить реабилитацию он будет в Германии.

Хроника 20 августа – 28 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия Ангела Меркель Берлин Charite Штеффен Зайберт

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