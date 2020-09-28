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Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила сезонностью рост случаев COVID-19 в РФ.

"Сегодня цифры растут, мы предполагали, что они будут расти, потому что этот вирус ведет себя так, как вирус респираторный, у которого наблюдается очевидная сезонность, он приходит к нам в большей степени в холодный период года", - заявила Попова в эфире радио "Комсомольская правда" в понедельник.

Она сказала, что "сегодня есть несколько причин, почему это происходит, и все не являются неожиданными".

"Во-первых, сезонность, о которой я уже сказала, и во-вторых, мы приходим на работу. Рабочие коллективы, производственные собираются в середине августа, в конце августа. И в середине сентября мы видим определенный подъем циркуляции вирусов респираторных", - уточнила Попова.

Ранее в понедельник оперштаб сообщил, что в России за последние сутки число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло на 8 135. Накануне, 27 сентября, в РФ выявили 7 867 новых случаев инфицирования. Подъем заболеваемости коронавирусом в России начался в первой половине сентября.

Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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