Сына иркутского экс-губернатора Левченко обвинили в крупном мошенничестве

Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко обвинен в крупном мошенничестве. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России предъявлено обвинение депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказала Петренко.

О задержании Левченко СК РФ сообщал утром в понедельник. По месту его жительства и работы, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проводились обыски.

"В феврале 2019 года в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку", - сообщила официальный представитель СК Петренко.

Она отметила, что в ходе расследования также установлена причастность Левченко к указанному преступлению.

По данным СК, Хамуляк с соучастниками в 2017 году предоставил в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области "заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт".

Затем Хамуляк вместе с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 млн рублей. Договор был предоставлен в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам, добавила Петренко.

После этого, по ее словам, указанными лицами была создана еще одна компания, "с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 млн рублей".

"В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ", - сказала представитель СК.

Она отметила, что "в результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей".