Депутат заксобрания Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, Левченко задержан, "по месту его жительства и работы, а также у его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски".

"В феврале 2019 года в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку", - сказала Петренко.

Она отметила, что в ходе расследования также установлена причастность Левченко к указанному преступлению.

По данным СК, Хамуляк с соучастниками в 2017 году, предоставил в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области "заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт".

"Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 млн рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам", - сказала Петренко.

После этого, по ее словам, указанными лицами была создана еще одна компания, "с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 млн рублей".

"В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ", - сказала представитель СК.

Она отметила, что "в результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей".

"В данный момент следствием решается вопрос об избрании Левченко меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления", - добавила Петренко.