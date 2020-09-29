Сын экс-губернатора Левченко отказался от дачи показаний

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный депутат Заксобрания Иркутской области и сын экс-губернатора Андрей Левченко отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции. Он считает свое преследование политически мотивированным, сказал его адвокат Дмитрий Аграновский.

Он уточнил, что его подзащитному предъявили объемное обвинение, поэтому Левченко не будет давать показаний, пока его не изучит.

"Считаем, что уголовное преследование оппозиционного депутата носит политические причины, потому что других просто не видим", - сказал адвокат.

Он добавил, что отец его клиента Сергей Левченко "в деле никак не фигурирует, даже как свидетель".

Сам бывший губернатор сообщил, что у него по двум адресам прошли обыски и его самого допросили как свидетеля по делу его сына. Вопросы для него "прислали из Москвы", утверждает он.

"Как свидетель. Причем написано в постановлении, что есть подозрение, что Андрей (Левченко. - ИФ.) помогал "Звезде", а я ему помогал. Вернее, мог помогать. Прямо в постановлении написано, что мог помогать. Поэтому, так сказать, давайте обыски делать, - сказал Сергей Левченко журналистам. - Два обыска и допрос были посвящены одной теме - работе компании "Звезда", которая, насколько я понимаю, наряду с другими работами производила ремонт и установку лифтов по Иркутской области".

Он уточнил, что получил два постановления о проведении следственных мероприятий: одно - Басманного райсуда Москвы, другое - подписанное московским следователем.

Левченко считает, что вся эта ситуация имеет политическую подоплеку.

"Понятно, что эта политическая заказуха (...), потому что в пятницу вы могли прочитать во многих федеральных СМИ, что есть информация, что в связи с тем, что, к сожалению, умер один из наших депутатов Государственной думы из фракции КПРФ, который был в десятке, будет принято решение передать этот мандат мне", - сказал экс-губернатор.

Он не думает, что это скажется на его дальнейшей политической деятельности.

"Думаю, что нет. Я уже неоднократно подвергался таким вещам за мою 30-летнюю политическую деятельность. Всякое я видел уже в жизни. И такие вещи тоже видел. Где те люди, которые, так сказать, по мне вот таким образом работали, их уже нет, а я работаю. И я буду защищать и своих товарищей, и партию, и буду защищать людей, которые в меня верят, моих сторонников, избирателей, все что угодно, потому что все это шито белыми нитками", - заявил Левченко.

Андрея Левченко задержали 28 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 29 сентября Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствие о его аресте до 20 ноября.

По версии следствия, Левченко-младший и директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк мошенническим путем похитили деньги Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которые были выделены на ремонт и замену лифтов и шахт. В отчетах о проводимых закупках оборудования и ремонте они указывали завышенную стоимость, считает следствие. Ущерб, причиненный бюджету региона, следствие оценивает более чем в 185 млн рублей.