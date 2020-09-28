КПРФ пообещала правовую поддержку сыну иркутского экс-губернатора

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В КПРФ намерены предпринять серьезные меры для оказания поддержки, в том числе юридической, депутату Иркутской области Андрею Левченко, задержанному по подозрению в крупном мошенничестве.

Как сообщил "Интерфаксу" зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, "по поручению Зюганова группа лучших юристов подключилась к этому вопросу".

"Мы связываем происходящее с комплексным давлением на нашу иркутскую партийную организацию, и на Сергея Левченко", - добавил Афонин.

По его мнению, "понятно, что задержание произвели, дождавшись окончания выборов, чтобы не привлекать внимания".

28 сентября стало известно, что депутат Иркутской области Андрей Левченко задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, сын иркутского экс-губернатора Сергея Левченко задержан, "по месту его жительства и работы, а также у его отца, проведены обыски.