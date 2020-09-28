Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора, будет этапирован в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, меру пресечения депутату будут выбирать в столице.

Второй фигурант уголовного дела - директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк - находится в Москве, добавил собеседник агентства.

О задержании Левченко-младшего ранее 28 сентября сообщил Следственный комитет. Задержанному вменяют мошенничество в особо крупном размере. У него дома и у его отца прошли обыски.

Депутат стал фигурантом уголовного дела о мошенническом хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области. Оно было возбуждено в феврале 2019 года. Хамуляку уже предъявлено обвинение по этому делу.

По версии следствия, Хамуляк с сообщниками в октябре 2017 года представил в областное Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядчиков по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт. Затем Хамуляк и Левченко заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей. Договор они предъявили в Фонде капремонта, чтобы получить аванс. После этого они создали "в качестве прокладки еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 677 000 рублей". Следствие считает, что затем они регулярно подавали в Фонд отчетность с завышенной стоимостью работ и закупаемого оборудования.

Ущерб, который Хамуляк и Левченко причинили бюджету региона, следствие оценило в более чем 185 млн рублей.

Сергей Левченко в 2015 году победил на губернаторских выборах, на которые выдвинулся от КПРФ. В декабре 2019 года он досрочно подал в отставку по собственному желанию. Врио губернатора стал выходец из МЧС Игорь Кобзев, который выиграл следующие выборы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко затем объяснила, что Левченко не справился с работой, что особенно остро проявилось во время наводнений в регионе.

Летом 2020 года Левченко просил у президента Владимира Путина разрешения участвовать в новых губернаторских выборах, но в результате от КПРФ в них участвовал депутат Госдумы Михаил Щапов.

12 декабря 2019 года Путин принял отставку Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС-главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.