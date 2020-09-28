Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 995 554+244 142

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора, будет этапирован в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, меру пресечения депутату будут выбирать в столице.

Второй фигурант уголовного дела - директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк - находится в Москве, добавил собеседник агентства.

О задержании Левченко-младшего ранее 28 сентября сообщил Следственный комитет. Задержанному вменяют мошенничество в особо крупном размере. У него дома и у его отца прошли обыски.

Депутат стал фигурантом уголовного дела о мошенническом хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области. Оно было возбуждено в феврале 2019 года. Хамуляку уже предъявлено обвинение по этому делу.

По версии следствия, Хамуляк с сообщниками в октябре 2017 года представил в областное Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядчиков по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт. Затем Хамуляк и Левченко заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей. Договор они предъявили в Фонде капремонта, чтобы получить аванс. После этого они создали "в качестве прокладки еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 677 000 рублей". Следствие считает, что затем они регулярно подавали в Фонд отчетность с завышенной стоимостью работ и закупаемого оборудования.

Ущерб, который Хамуляк и Левченко причинили бюджету региона, следствие оценило в более чем 185 млн рублей.

Сергей Левченко в 2015 году победил на губернаторских выборах, на которые выдвинулся от КПРФ. В декабре 2019 года он досрочно подал в отставку по собственному желанию. Врио губернатора стал выходец из МЧС Игорь Кобзев, который выиграл следующие выборы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко затем объяснила, что Левченко не справился с работой, что особенно остро проявилось во время наводнений в регионе.

Летом 2020 года Левченко просил у президента Владимира Путина разрешения участвовать в новых губернаторских выборах, но в результате от КПРФ в них участвовал депутат Госдумы Михаил Щапов.

12 декабря 2019 года Путин принял отставку Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС-главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Андрей Левченко Сергей Левченко СКР Иркутская область Олег Хамуляк Москва

Новости по теме

Новости

Возбуждено уголовное дело о наезде грузовика на детей в Приморье

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Депутат заксобрания Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве

Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

После ЧП в Ступине завели уголовное дело

Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе

Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом
Пандемия коронавируса

Прирост случаев COVID-19 в Москве за сутки превысил две тысячи

Прирост случаев COVID-19 в Москве за сутки превысил две тысячи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');