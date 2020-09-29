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Счетная палата признала безуспешной "мусорную реформу"

Счетная палата признала безуспешной "мусорную реформу"
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата охарактеризовала ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала безуспешной. Такие выводы следуют из "Анализа выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с ТКО", подготовленного ведомством.

Согласно документу, в 2019 году в России образовано 65 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) - 450 кг на человека. В отличие от мировой практики, приоритетным способом обращения с мусором в России остается захоронение - более 90% отходов направляется на полигоны и свалки.

Ситуацию с размещением ТКО Счетная палата называет критической. По ее прогнозу, при текущих темпах образования отходов (1-2% в год) существующие мощности полигонов в 32 субъектах РФ будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - еще до 2022 года.

"Так, по состоянию на 1 января 2019 года мощности полигонов будут исчерпаны менее чем через месяц в Магаданской области, Бурятии, через три месяца - в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, через семь месяцев - в Краснодарском крае", - сказано в документе.

Кроме того, за 2019 год в России было выявлено более 27 тысяч несанкционированных свалок площадью почти 13 тысяч гектаров, 18 тысяч свалок площадью 1,6 тысяч гектаров было ликвидировано.

В результате Счетная палата охарактеризовала ситуацию в обращении с ТКО как неблагополучную. Ведомство также отмечает, что с 2019 года в РФ начата реформа в сфере обращения с отходами, но пока она безуспешна по вине федеральных и региональных властей.

Так, Минприроды не обеспечило своевременное принятие нормативных правовых актов на федеральном уровне, из-за чего регионы оказались не готовы вступить в реформу. Ведомство также не обеспечило эффективную работу ПАО "Российский экологический оператор" (РЭО) и не завершило создание единой государственной системы учета ТКО.

При этом исполнение бюджетных назначений по федеральному проекту ТКО за 2019 год является крайне низким и составляет 624,5 млн рублей, или 5,5% от предусмотренных сводной бюджетной росписью в размере 11,4 млрд рублей.

Выявлены недостатки и в работе публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО", оператор федерального проекта по ТКО): не утверждены стратегия развития компании до 2024 года, ее инвестиционная политика, порядок финансирования инвестиционных проектов и прочее.

Счетная палата предлагает проработать вопросы, касающиеся федерального проекта ТКО: скорректировать показатели направленных на обработку и утилизацию ТКО, скорректировать финансовое обеспечение расходов на создание объектов утилизации и обработки ТКО, разработать мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, предусматривающие измерения и исследования почвы, воды и воздуха, а также скорректировать региональные программы в области обращения с отходами и т. д.

Счетная палата Российский экологический оператор РЭО

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