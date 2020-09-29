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На историка Разумова составили протокол за пикет в поддержку Дмитриева

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Историка Анатолия Разумова, задержанного во вторник около Верховного суда Карелии, отпустили из отделения полиции после составления протокола об административном правонарушении.

Как сообщил "Интерфаксу" сам Разумов, на него составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"По интерпретации полиции, я организовал публичное мероприятие в виде пикета и тем самым совершил административное правонарушение. Протокол я не подписывал", - сказал историк.

В пресс-службе МВД Карелии "Интерфаксу" сообщили, что не располагают информацией о задержании Разумова.

Как сообщалось, Разумов был задержан во вторник утром, когда в Верховном суде рассматривались жалобы на приговор лидеру республиканского "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Ранее Дмитриев был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорен к 3,5 годам колонии.

Разумов давал интервью одному из журналистов и развернул на камеру небольшой плакат в защиту Дмитриева. После этого к нему подошел капитан полиции, представился и заявил, что пикеты у здания суда запрещены. Историка увезли в отдел полиции по исполнению административного законодательства для дачи письменных объяснений.

Разумов – специалист по периоду массовых репрессий в СССР, составитель книги памяти жертв сталинских репрессий "Ленинградский мартиролог" и базы данных "Возвращенные имена", руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке, один из создателей и историк мемориала "Левашовская пустошь".

Анатолий Разумов Карелия Юрий Дмитриев Мемориал

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