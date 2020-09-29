В Петрозаводске задержан историк Анатолий Разумов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Петрозаводске у здания Верховного суда Карелии задержали историка Анатолия Разумова. Перед этим он, давая интервью, развернул на камеру небольшой плакат в защиту лидера регионального "Мемориала" Юрия Дмитриева.

После этого к нему подошел капитан полиции, представился и заявил, что пикеты у здания суда запрещены. Разумова задержали, уточнил "Интерфаксу" представитель полиции. Затем историка увезли в отдел полиции по исполнению административного законодательства для дачи письменных объяснений.

Верховный суд Карелии рассматривает апелляции на приговор Дмитриеву.

Разумов - специалист по периоду массовых репрессий в СССР, составитель книги памяти жертв сталинских репрессий "Ленинградский мартиролог" и базы данных "Возвращенные имена", руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке, один из создателей и историк мемориала "Левашовская пустошь".

Он был одним из 250 подписантов открытого письма на имя председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса с просьбой передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В письме выражается сомнение в беспристрастности ВС Карелии. В суде заявили, что просить о передаче дел в другие регионы могут только участники судебных разбирательств.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал. Приговор оспорили все стороны процесса.

На первом заседании по рассмотрению апелляций 22 сентября Дмитриев получил адвоката по назначению, поскольку его защитник вынужденно изолировался из-за COVID-19. Отказаться от нового адвоката подсудимому не удалось.

Дмитриева судят повторно. Он вину не признает.