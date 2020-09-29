Соратник Навального стал фигурантом уголовного дела из-за Rammstein

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В отношении координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова возбуждено уголовное дело о распространении порнографии. Он сообщил, что поводом стал клип Pussy группы Rammstein, который он выложил у себя во "ВКонтакте" в 2014 году.

Утром во вторник к Боровикову пришли с обыском. У него изъяли всю технику. Его отвезли на допрос, а затем отпустили под подписку о невыезде.

По его словам, полицейские говорят, что он 19 января 2014 года разместил в своих видеозаписях во "ВКонтакте" клип Pussy.

"Он якобы порнографический. Я действительно не помню, размещал я его или нет. Сейчас у меня в видеозаписях этого клипа нет. Я не помню, когда я его удалял и удалял ли вообще", - сказал активист.

Он отметил, что не стал давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя.

"5 октября мне предъявят обвинение", - добавил оппозиционер.

"Интерфакс" не располагает комментарием полиции по этому вопросу.

4 сентября Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал Боровикова на 4000 рублей по административной статье о пропаганде наркотиков (статья 6.13 КоАП). Претензии к нему возникли из-за публикации во "ВКонтакте" клипа на песню Децла "Лигалайз". Суд посчитал, что Боровиков таким образом пропагандирует наркотики.

Год назад Боровиков был приговорен к 400 часам обязательных работ по "дадинской статье" (статья 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий).