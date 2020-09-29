У координатора штаба Навального провели обыск по делу о порнографии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Архангельске прошел обыск дома у Андрея Боровикова, координатора местного штаба Алексея Навального. Как сообщили в штабе, следственные действия проходит по делу о распространении "аудиовизуальной записи порнографического характера".

При обыске у Боровикова изъяли "всю технику", а его самого увезли на допрос, добавили затем в штабе.

Из видеозаписи, опубликованной на странице штаба в соцсети, следует, что дело по п. "б" ч. 3. ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) было возбуждено 16 марта этого года в отношении "неустановленного лица". По версии следствия, к совершению преступления может быть причастен Боровиков.

В пресс-службе УМВД Архангельской области "Интерфаксу" сказали, что не знают ничего об обысках у Боровикова.

В начале сентября Октябрьский районный суд оштрафовал Боровикова на 4000 рублей по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков). Несколько лет назад активист разместил во "ВКонтакте" клип на песню Децла "Лигалайз". Суд посчитал, что Боровиков таким образом пропагандирует наркотики.

Год назад Боровиков стал третьим в России осужденным по "дадинской статье": суд приговорил его к 400 часам обязательных работ за неоднократные нарушения правил проведения митингов.