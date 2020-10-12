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Завершено расследование дело соратника Навального о клипе Rammstein

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова о распространении порнографии. Он заявил, что подписал документ о завершении следствия.

15 октября оппозиционер будет изучать материалы дела. Суд, по его словам, пройдет примерно в конце ноября.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Об уголовном деле в отношении Боровикова стало известно 29 сентября. К нему домой пришли с обыском, изъяли всю технику, а его самого после допроса отпустили под подпиской о невыезде. Он сказал, что поводом для возбуждения дела стал клип Pussy группы Rammstein, который он выложил "ВКонтакте" в 2014 году.

Штаб со ссылкой на постановление о привлечении Боровикова в качестве обвиняемого сообщал, что претензии к нему связаны с тем, что он не ограничил доступ к этому клипу "... с целью доведения до общего обозрения циничных, вульгарных, не имеющих художественной, культурной ценности материалов, содержащих изображения половых органов, полового акта, а также с целью незаконного распространения и публичной демонстрации порнографических материалов".

4 сентября 2020 года Октябрьский суд Архангельска оштрафовал Боровикова на 4000 рублей по административной статье о пропаганде наркотиков (статья 6.13 КоАП). Поводом стал копия клипа на песню Децла "Лигалайз" во "ВКонтакте".

В сентябре 2019 года суд в Архангельске приговорил Боровикова к 400 часам обязательных работ по "дадинской статье" (ст. 212.1 УК - неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий).

Архангельск Алексей Навальный Андрей Боровиков Децл Rammstein

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