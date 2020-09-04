Координатор штаба Навального в Архангельске оштрафован за клип Децла

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Архангельска привлек к административной ответственности за пропаганду наркотиков главу местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова.

Как сообщили в штабе в пятницу, Боровиков оштрафован на 4 тыс. рублей по статье 6.13 КоАП РФ.

Согласно материалам дела, несколько лет назад активист разместил во "ВКонтакте" клип на песню Децла "Лигалайз". Суд посчитал, что Боровиков таким образом пропагандирует наркотики.

Активист с таким решением не согласен и намерен его обжаловать, добавили в штабе.