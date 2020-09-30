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Глава СПЧ отметил "неприглядность" судов в деле Дмитриева

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Судебная система неприглядно себя показала в деле историка Юрия Дмитриева, заявил председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Он призвал Верховный суд России разобраться и дать обоснованное решение по данному делу.

"Очень странная история, судебная система выглядит очень некрасиво, один суд оправдывает, другой дает 3,5 года по делу о педофилии, теперь республиканский суд дает срок, который положен по такому обвинению. Это одна судебная система, разберитесь. Необходимо доводить до Верховного суда, он еще должен рассмотреть данное дело", - сказал Фадеев.

По его словам, у него возникло впечатление, что в этом деле "есть какой-то внутренний республиканский фактор, кто-то с кем-то борется".

Фадеев выразил надежду, что Верховный суд России скажет свое слово в этой истории и мотивирует приговор.

Главу Карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева судили дважды по обвинению в преступлениях в отношении приемной дочери.

В конце 2016 года его обвинили в изготовлении детской порнографии: при обыске на его компьютере нашли фотографии его дочери без одежды. Историк объяснял, что ребенок нездоров и он отслеживал изменения в ее физическом состоянии по этим фотографиям.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении порнографии, но приговорил к ограничению свободы за хранение деталей ружья. Историка освободили в зале суда.

14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриева задержали по новому обвинению, и с тех пор он находится под стражей. Ему вменили сексуальное насилие к приемной дочери, а также оставили прежние обвинения.

На новом процессе прокурор попросил для подсудимого 15 лет лишения свободы.

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над девочкой, но приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По остальным статьям суд историка оправдал.

Приговор оспорили все три стороны процесса.

Верховный суд Карелии в сентябре назначил Дмитриеву нового адвоката, поскольку его защитник был вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев безуспешно добивался переноса процесса и отказывался от адвоката по назначению.

25 сентября почти 250 общественных деятелей выразили сомнение в беспристрастности Верховного суда Карелии и попросили его председателя Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в любой другой регион. Суд отказался это сделать, указав, что просить о передаче дела могут только участники разбирательства.

29 сентября Верховный суд Карелии приговорил историка к 13 годам колонии.

Юрий Дмитриев Петрозаводск Верховный суд Карелии Мемориал СПЧ Валерий Фадеев

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