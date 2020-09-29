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Сванидзе назвал смертным приговором увеличение срока историку Дмитриеву

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе считает абсолютно беспрецедентным решение Верховного суда увеличить наказание лидеру республиканского "Мемориала" Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии.

"Это смертный приговор для пожилого человека, 13 лет строгого режима. Это реальный срок с практически условного, когда он должен был скоро выйти. Это абсолютно беспрецедентно, злобно, безжалостно, беспощадно, чудовищно, репрессивно. 100% политическое дело", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" во вторник.

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев также назвал это решение "смертным приговором".

"Совершенно очевидно, что это чисто политические основания для приговора. Именно деятельность Дмитриева в "Мемориале", раскопки, установление исторической памяти – основа его, а не измышления прокуратуры и следствия. Это смертный приговор. Это завинчивание гаек на уровне террора", - сказал Борщев "Интерфаксу" во вторник.

По его мнению, "дело Дмитриева – тревожный сигнал для всего общества".

Во вторник Верховный суд Карелии изменил приговор лидеру регионального отделения "Мемориала" Дмитриеву, увеличив срок наказания до 13 лет колонии строгого режима.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Дмитриев вины не признает. Его судили уже дважды.

Мемориал Юрий Дмитриев СПЧ Николай Сванидзе

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