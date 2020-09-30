ЕС заявил о политической подоплеке в ужесточении приговора Дмитриеву

Евросоюз призвал освободить историка по гуманитарным соображениям

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пересмотр судебного приговора российскому правозащитнику Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет в Евросоюзе расценили как политически мотивированный и заявили о необходимости освобождения историка.

"Европейский союз считает, что уголовное преследование Дмитриева было вызвано его правозащитной деятельностью и его исследованием политических репрессий в советский период", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе в среду.

В ЕС приговор называют необоснованным и несправедливым и считают, что он неизбежно приведет к ухудшению ситуации с правами человека и "сужению пространства для гражданского общества и независимых мнений в России".

"Это еще один вопиющий пример необоснованного и недопустимого юридического давления на правозащитников в нарушение международных обязательств", - подчеркивается в коммюнике.

Евросоюз повторил свой призыв к немедленному и безоговорочному освобождению Дмитриева.

"Учитывая возраст Дмитриева и его состояние здоровья в свете пандемии коронавируса, мы также ожидаем его освобождения по гуманитарным соображениям", - отмечается в заявлении представителя ЕВС

Кремль уклонился от комментариев

В Кремле не стали комментировать решение Верховного суда Карелии, приговорившего лидера регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к 13 годам заключения в колонии строгого режима, обещав более внимательно ознакомиться с этим делом.

"Вы знаете наши традиционные отношения с судебным решением, мы их не комментируем, никак не можем это делать", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Кроме того, как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать", - добавил Песков.

Он сказал, что знает о ситуации с "делом Дмитриева" из СМИ, но эта тема не находится под контролем администрации президента. "Я, честно сказать, не думаю, что президент как-то в курсе (дела Дмитриева)", - подчеркнул пресс-секретарь.

Пересмотр приговора в ВС Карелии

Во вторник Верховный суд Карелии назначил Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строго режима.

Его адвокат Артем Черкасов отметил, что суд увеличил наказание по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, по которой Дмитриев в июле получил 3,5 года колонии. По словам Черкасова, в Верховном суде этот приговор суда первой инстанции сочли слишком мягким.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.