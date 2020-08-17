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В Иркутской области выявили контрабанду леса в Китай на 620 млн рублей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Иркутские таможенники совместно с транспортными полицейскими выявили контрабанду группой злоумышленников лесоматериалов в КНР на 420 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба.

Органами МВД параллельно расследуется другой эпизод деятельности этой группы - о незаконных поставках леса на сумму около 200 млн рублей.

По данным таможни, для вывоза леса члены группы зарегистрировали в Иркутске две фиктивные компании и заключили большое количество внешнеэкономических контрактов с китайскими фирмами. В 2019-2020 годах в рамках этих договоров было экспортировано 57,6 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных и лиственных пород неизвестного происхождения. В контрольные органы представлялись подложные документы и сведения.

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. К уголовной ответственности по одному из них привлекаются три гражданина, по второму - четыре. В свою очередь полицейскими по факту поставок на 200 млн рублей возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, они соединены в одно производство.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержаны троих подозреваемых.

Иркутская область ФТС

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