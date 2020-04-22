Netflix сообщила о рекордном приросте подписчиков на 15,77 млн

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix увеличил число платных пользователей в мире в первом квартале на рекордные 15,77 млн, поскольку во всем мире люди вынуждены сидеть дома из-за пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Предыдущий рекордный прирост у компании был зафиксирован в январе-марте 2019 года - плюс 9,6 млн подписчиков.

В первом квартале 2020 года аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 8,22 млн, свидетельствуют данные FactSet. Сам Netflix в начале год прогнозировал рост на 7 млн.

Чистая прибыль компании за отчетный период выросла в годовом измерении больше чем в два раза, с $344 млн, или $0,76 на акцию до $709 млн, или $1,57 в расчете на акцию. Квартальная выручка сервиса выросла с $4,52 млрд до $5,77 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в среднем на уровне $1,64 на акцию при выручке в $5,75 млрд.

Netflix опубликовал квартальную отчетность после окончания основных торгов во вторник. На электронных торгах после этого бумаги компании подорожали более чем на 9%.

Во время пандемии коронавируса COVID-19 бумаги компании продемонстрировали нечто большее, чем просто устойчивость. По итогам торгов в понедельник котировки достигли исторического максимума в $437,49.

"В течение первых двух месяцев квартала рост количества наших подписчиков был таким же, как и в предыдущие два года, в том числе в США и Канаде, - сообщил Netflix. - Затем начиная с марта, когда во многих странах были введены режимы самоизоляции, гораздо больше домохозяйств присоединились к Netflix, чтобы насладиться развлечениями".

В компании понимают, что быстрый прирост аудитории едва ли продолжится, и надеются, что успешная борьба с коронавирусом позволит разным странам скоро отменить режим изоляции.

"Когда это произойдет, мы ожидаем, что число просмотр и темпы роста ослабнут. Наш внутренний прогноз на второй квартал - 7,5 млн новых платных подписчиков в мире", - говорится в пресс-релизе компании.

В первом квартале количество клиентов сервиса в США и Канаде увеличилось на 2,3 млн (годом ранее - на 1,9 млн). При этом в Европе и на Ближнем Востоке показатель повысился почти на 7 млн, в Латинской Америке - на 2,9 млн и в Азии - на 3,6 млн.

Капитализация Netflix за последние 12 месяцев выросла на 13,6% (с начала текущего года - на треть), в то время как фондовый индекс S&P 500 упал на 6,7% за этот период.